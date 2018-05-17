Sabah yazarı: Hulusi Akar, Abdullah Gül'e "Erdoğan'la temasa geç" dedi

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına "ortak aday" olarak çıkacağı iddia edilen Abdullah Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar arasında geçen görüşmeye dair kulis yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu görüşmeyle ilgili olarak Müderrisoğlu, "Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş" dedi.

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Akar'ın, "sivil kıyafetle gittiği ziyarette devlet duyarlılığı ve hemşehrilik bağı arasında bir denge tutturduğunu" ileri süren Müderrisoğlu, sözlerine "İddia edildiği gibi siyaset de yapılmamış. Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış" diye devam etti.

Gelelim bir başka ciddi konuya...

Her ne kadar geride kalmış gibi görünse de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gerçekleşen o ziyaret, belirli mahfillerde çok speküle edilmişti. Genelkurmay Başkanı Org.

Hulusi Akar'ın, Gül'le görüşmesinden bahsettiğim çok açık... Anlaşılan o ki Org. Akar, sivil kıyafetle gittiği o ziyarette devlet duyarlılığı ve hemşerilik bağı arasında bir denge tutturmuş. "O onu dedi, bu bunu dedi" üzerinden Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, bilhassa Gül tarafındaki duygusal kırılmaların, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş.

İddia edildiği gibi siyaset de yapılmamış! Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş. Olmaz ama... Dikte edici bir üslup da takınılmamış.