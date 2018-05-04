Gül, 8 gün sonra doğruladı: Akar'ın bir ziyareti oldu; tehdit, saygısızlık yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği yolundaki iddiayı doğruladı. Gül, "Bir ziyaret oldu. Tehdit, saygısızlık yok" dedi.

27 Nisan'da Akar ve Kalın'ın, Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Gül'ü ziyaret ettiği iddia edilmişti. İki ismin, Abdullah Gül'ü, adaylıktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Konuya ilişkin olarak sekiz gün sonra açıklama yapan Gül, şunları söyledi:

“Böyle bir ziyaret oldu. Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapaklı değil. Bir nezaket ziyaretiydi. Tehdit ve saygısızlık yok.”