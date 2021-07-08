Sabah yazarı Hıncal Uluç: Zülfü'nün ona hiç yakıştıramadığım sözleri, ülke gündemini değiştirmek isteyenleri çok mutlu etti

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik eleştirisiyle gündeme gelen eski CHP milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli'nin sözlerine ilişkin olarak, " Zülfü'nün ona hiç yakıştıramadığım sözleri, ülke gündemini değiştirmek isteyenleri çok mutlu etti" dedi.

"Aslında durup dururken 'Deniz Baykal, Kürtleri ve Alevileri sevmez' demesinin sebebini kimse çözemedi ya da çözmek istemedi" diyen Uluç, Baykal'un "Mekteb-i Mülkiye"de hocası olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Deniz Hoca'nın Kürtleri ve Alevileri sevmeme gibi bir ırkçı düşüncesi olduğunu ne gördüm, ne duydum, ne hissettim. Sınıfımızda da, birlikte basket oynadıklarımızda da Kürtler de vardı, Aleviler de, başka inançlar ve etnik guruplardan gelenler de... Birine ayrımcılık yapmadı.

Yapsa, CHP'nin başında olduğu bunca yıl, rakip partilerden biri çıkıp bunu oy konusu yapmaz mıydı?.

Zülfü'ye gelince... O da çok sevdiğim arkadaşımdır... Sürgünde yaşadığı 12 Eylül sonrası yıllarda hem de, onu savundum, millet adını anmaya korkarken, Erkekçe dergimde...

Geldikten sonra konserlerini kaçırmadım. Sabah'ta köşe yazarı olarak buluştuk... Daha da yakınlaştık...

Hele o ünlü Ankara Hipodrom konserinde, şarkıları ile yüz binlerce insanı nasıl peşine taktığını gözlerimle gördüm...

Sonra bir gün, şaşkınlık içinde, paraya nasıl değer verdiğini de gördüm. Amacı Sabah'ı yıkmak olan bir darbe ile başta Zülfü, en iyi yazarlara akıllara seza transfer ücreti ve maaşlarla iş teklif ettiler.

Genel Yayın Müdürümüz Zafer Mutlu'nun hem de aile dostu Zülfü ilk giden oldu. Ben her zaman olduğu gibi, Sabah'ta kaldım... Zafer'in odama adeta gözyaşları ile gelip "En yakınım Zülfü bile giderken, sen terk etmedin" deyişini unutamam... Meslek onurumdur.

Özet... Zülfü, "Deniz Baykal, Alevileri ve Kürtleri sevmez" demiş... Bence iftira etmiş, neden bilmem... Zülfü'nün bu sözlerini eleştirenler de "Zülfü parayı sever" dediler... Sever gerçekten..."

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