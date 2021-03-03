Sabah yazarı Hıncal Uluç: Yakın dostum Mustafa Cengiz bana birkaç defa "Belhanda gidecek" dedi

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'nın menajeri için "Her kimse işini iyi yapıyor. Ne yapıyor ediyor, artık maç yazıları ve eleştirilerinde bile yerin dibine sokulan, Fatih Terim'in bile ilk 11'den kestiği o yüz karası ruhsuz, o takımını 10 kişi oynatsa iyi, rakibi 12 kişi oynatan Belhanda'yı spor sayfalarında tutmayı başarıyor. Adının önüne "Yıldız" yazdırarak üstelik!." diye yazdı.

Basında çıkan Belhanda ve Galatasaray arasında ücret pazarlığına dikkat çeken Hıncal Uluç, "Yönetim 1.5 milyon Euro önermiş. Belhanda 2.5 istemiş. Tezgâha bakar mısınız?. Belhanda takla atacağı 1.5'a "Evet" diyecek ve çok sevgili Galatasaray'ı uğruna ne büyük fedakârlık yaptığını kanıtlayıp sempati toplayacak bir de.. Bakın açık söylüyorum..

Ya Galatasaray Başkanı ve yakın dostum Mustafa Cengiz beni uyutuyor ya da spor sayfamız, o işbilir menecer her kimse ona alet oluyor. Mustafa Başkan bana hem de birkaç defa "Belhanda gidecek" dedi. Kayıtsız ve şartsız." ifadelerini kullandı.

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