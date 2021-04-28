Sabah yazarı Hıncal Uluç: Tansiyon, şeker gibi hastalıklara da sahip olan ben, virüsle el bebek, gül bebek yaşıyoruz; sebebi yaptırdığım aşılarım

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 aşısını hâlâ tartışanlar olduğunu belirterek, "İşte ben 82 yaşındaki Hıncal, Kovid virüsünü tehlikeli yapan tansiyon, şeker gibi hastalıklara da sahip olan ben, şimdilik virüsle el bebek, gül bebek yaşıyoruz.. Sebebi, ikincisini 20 gün evvel yaptırdığım aşılarım.. Antikor testim fevkalade. Oksijen alımı testim fevkalade. Günlük hayatımda virüsün değiştirdiği tek şey, eklenen Kovid-19 ilaçlarım. Onların da şu ana dek yan etkisi yok.. "Tu tu tu" deyin tahtaya vurun, "Maşallah" deyin benim için, nazara gelmeyelim.." diye yazdı.

Aşı olanların ya da hasta olanların maske-mesafe-temizlik kurallarına devam edeceklerine vurgu yapan Uluç, "Çünkü bu kurallar sizi korumaktan çok, yayılmayı önlemek için. Aşı da olsanız, hastalığı geçirseniz de, farkında olmadan virüsü taşıyabilir ve çevreye yayabilirsiniz çünkü.." ifadelerini kullandı.

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