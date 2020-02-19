Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan RTÜK Başkanı'na: Bana bir ‘manevi değer’ tarifi yapsın

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, RTÜK'ün iki kanala 'manevi değerleri' gerekçe göstererek ceza kesmesine tepki gösterdi. Uluç, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e çağrıda bulundu. Uluç, "Hadi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dostum, bana bir 'manevi değer' tarifi yapsın ve hangi sahnenin bu tarife aykırı olduğunu yazı ile bildirsin de, aynen bu köşede yayınlayayım." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, Yahu 'Yasak Elma' dediğimiz şey, kutsal kitaplarda, Havva anamızın, Adem babamıza yedirdiği, bu yüzden ikisinin de cennetten kovulmalarına ve yeryüzünde insan neslinin oluşmasına, yani bugün, var olmamıza sebep olan meyve, değil mi? Yani Havva anamıza şükürler olsun ki, o elmayı yedirdi de ben bugün bu yazıyı yazıyorum, siz de okuyorsunuz. RTÜK denen kurum da, ona buna cezalar yağdırıyor. 'manevi değerlere aykırı' diye, hukuksal tarifi ve sınırı, herkesin kafasına göre değişen bir suç olur mu? Anayasamız 'Kanunsuz suç ve ceza olmaz' der" ifadesini kullandı.

Uluç, "Hadi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dostum, bana bir 'manevi değer' tarifi yapsın ve hangi sahnenin bu tarife aykırı olduğunu yazı ile bildirsin de, aynen bu köşede yayınlayayım. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine ikinci kez ceza vermiş, aynı RTÜK. Şiddeti özendiriyormuş... Bu RTÜK üyelerinin 'dizilerde şiddet' lafı etmeleri haram.. Yahu aynı Show TV'nin, her gece 'aile izleme' ikonu ile yayınladığı ana haberlerini seyreden yok mu aranızda Ebubekir Bey? Hayali mayali değil, gerçek şiddet ve dehşet görüntüleriyle dolu 'reyting' bülteni bu... Haber maber değil..." ifadesini kullandı.

Uluç şunları kaydetti:

Kanal D farklı mı? Onun da başında Sıcak Gelişme var. Canlı, sahici, gerçek şiddet ve dehşet. Korkunç kazalar. Tabanca, bıçakla adam vurmalar, doğramalar, tekme sille linç etmeler gırla. Hem yer ve zaman da belli değil. Geçen sene Çin'de olmuş olay, bizde mesela bu gece hem de 'sıcak Gelişme' diye yutturuluyor ve RTÜK seyirci.. Sonra polisiye dizide şiddet varmış... Yapmayın... Etmeyin, eylemeyin RTÜK'çüler... Komik olmayın!..

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