Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Özdemir Erdoğan'a: Star olamadı, unutuldu, kendini hatırlatmak için anıtlara saldırıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Zeki Müren için "Gençlere kötü örnek oldu, eşcinselliği teşvik etti" ithamında bulunan Özdemir Erdoğan'a "Hayatı boyunca, o muhteşem besteci, söz yazarı ve yorumcu ustalığına rağmen, ters kafası yüzünden hiç "star" olamadı.. Unutuldu sonunda ve şimdi kendini hatırlatmak için anıtlara saldırıyor ve ben artık ona sadece acıyorum.." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesindeki köşesinde Özdemir Erdoğan'ın çıplak plak kapağını yayınladığını belirten Hıncal Uluç, "Ben buraya koyamıyorum.. Çırılçıplaktı Özdemir, kendi plak kapağında.. Hani "Mini etekli" diye Zeki'ye kızan adam.. Pardon Adem, çırılçıplaktı!." ifadelerini kullandı.

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