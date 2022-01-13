Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan köşe komşusu Engin Ardıç'a: Cumhuriyet'e sataşmaktan bıkmıyor bir türlü

Sabah yazarı Hıncal Uluç, köşe komşusu Engin Ardıç'a "Avrupa Birliği'ndeki Türk nefretini bir kez daha belgeleyen sert ama haklı bir yazı yazmış. Ama Cumhuriyet'e sataşmaktan bıkmıyor bir türlü. Buraya da sıkıştırmış. Bir alt yazıda 'Osmanlı'ya saygı' isterken..." dedi.

Uluç, yazısında şunları kaydetti:

"Mekteb-i Sultani'de okudu diye mi?" diye sormayacağım. Ben de Mekteb-i Mülkiye'de okudum. İkisini de Osmanlı kurdu. Osmanlı daha neler neler kurdu, ama hep içim yanar, sonunu getiremedi, Çanakkale'de Mustafa Kemal'in yolunu kestiği İngiliz'e, genç Fatih'in hem de nasıl dâhiyane bir plan ve kumanda ile zaptettiği İstanbul'u masa başında teslim etti. Gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu atmasa, İzmir'i Yunan'a kurşunsuz teslim edeceği gibi...

Kurtuluş Savaşı'nı Anadolu yaptı. Hem de Osmanlı'nın "İnzibat Kuvvetleri" de sanki Yunan'ın yanında, onlarla savaşırken, Engin.. Benden iyi bilmen gerek Kuva-yi İnzibatiye'yi..."

Yazının tamamı için tıklayın.

Ardıç, Uluç'un eleştirdiği yazısında BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin Euro'ya bastırılma teklifine ilişkin olarak "Banknotları ilk başta tasarlayan Robert Kalina buna karşı çıkmış. 'Paranın üzerinde ulusal bir iz olmaması' gerekiyormuş" derken, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İster misiniz, biz de çıkmaz ayın son çarşambasında Avrupa Birliği'ne gireceğimiz zaman paralara Atatürk resminin konulmasını şart koşalım? Maksat gıcıklık olsun. O tarihte CHP iktidarda olursa İnönü'yü de önerebilir. Siluet canım. Hani şöyle 2052 yılında falan..."