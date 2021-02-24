Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a: "Bana ne" deme hakkınız var mı?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı Bitcoin haberlerine sessiz kaldığı için eleştirdi.

Uluç yazısında, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde.. 'Merkezi olmayan yatırımlar şüphelendiriyor.' ABD Hazine Bakanı Janet Yellen.. 'Bitcoin konusunda kaygılarım fazla.' Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers.. 'Paranız bir anda sıfırlanabilir.' Uzman ekonomist Nouriel Roubini..

'Dolandırıcılık içeren sözde varlık.' ..Ve çağrımıza rağmen hâlâ konuşmayan.. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan!" ifadesini kullandı.

Uluç şunları kaydetti:

"Bu ülkede, bilgisayarın hangi sitesine girerseniz girin, orada mutlak Bitcoin ile nasıl kısa zamanda zengin olunacağını anlatan haberler ve altında övgü yorumları var. Hemen altında da..

"Tıklayın ve hemen başlayın" diye sizi "Tık" diye anında Bitcoinci yapacak bir işaret!..

Her bilgisayarın her sitesi bu bitlerin akınına uğramışken, çocuklar bile iki tıkla "Bit"e ulaşırken, dünyayı sallayan bu kayıt dışı, devletler tarafından denetimi imkânsız, herkesin kendisine özel, başka hiç kimsenin bilmediği şifresi ile el değiştiren, bu yüzden kara para aklamak isteyenler tarafından kullanılan Bitcoin için, bir ülkenin sorumlu bakanı nasıl susar?. "Bana ne" deme hakkınız var mı, Sayın Elvan?"