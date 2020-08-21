Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan gazetesine eleştiri: Haberdeki soru hüküm cümlesiyle başlamış, ötesini okumadım artık

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinde dün Galatasaraylı Levent Tüzemen ile yapılan haberi eleştirdi. Sorulan soruda hüküm cümlesi olduğunun altını çizen Uluç, "Mustafa Cengiz sert açıklama yaptığı için damgalanmış suçlu, ötesini okumadım artık" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Benim gazetemde dün Galatasaraylı Levent Tüzemen kardeşimle konuşma yapılmış. İlk soruya bakar mısınız? 'Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün gene sert açıklamalar yaptı. Ne diyorsunuz?' Önce bir hüküm cümlesi..

'Dün.. gene.. sert.. açıklamalar..' Cevap verecek olan soruyla bağlanmış bir kere..

Yazının başlığı da, sorunun cevabı zaten." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Mustafa Cengiz bu kadar hassas olmamalı..' Yani Mustafa Cengiz sert açıklama yaptığı için damgalanmış suçlu.. Ötesini okumadım artık..

Sevgili Mustafa dostum, can kardeşim!. Bu dik duruşunla, sonuna dek yanındayım..Kendi canından çok kulübünü düşünen, şiddetle dinlenmesi gerekirken, hemen her gün, Ali Sami Yen'deki Yönetim Salonlarından çıkmayan bir Başkanın yanında olmam mı?. Yüce Tanrı'ya da, sana acil şifalar vermesi için dualar ediyorum." ifadesini kullandı.

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