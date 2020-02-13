Sabah yazarı Hıncal Uluç’tan gazetesine eleştiri: Bu manşet nereden çıktı, ‘Böyle yazın’ diye elinize mi sıkıştırdılar!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinde Galatasaray yönetiminin mahkeme sürecine ilişkin yayımlanan habere tepki gösterdi. Uluç, “Bizim gazetede ‘Kayyum yok! Yola devam’ başlıklı bir haber çıktı. İmzasız... O zaman muhatabım Spor Müdürümüz Murat Özbostan. Sevgili Müdürüm, davayı servisinden takip eden oldu mu? O muhabirine sordun mu, bu davanın neresinde 'kayyum' lafı var? Bu haberi ve bu başlığı, senin muhabirlerinden biri izleyip yazmadı ise, bana sorarsan adeta 'Mustafa Cengiz' imzalı bu haber ve bu manşet nerden çıktı? Elinize mi sıkıştırdılar, 'Böyle yazın' diye.." ifadesini kullandı.

Uluç, "Mahkemeden sadece 'Mahkeme kararı uygulansın' kararı isteyen Galatasaraylılar için 'hain', kulüp tüzüğünü ve mahkeme kararlarını hiçe sayan Mustafa Cengiz için 'mağdur' algısı yaratan bu haber neyin nesidir? Odam senin dört kat üstünde.. Asansörle 1 dakika.. Bir uğra da anlat, anlatabilirsen.. Davayı izleyen muhabirin varsa, haber ver. Ben inerim. İkiniz anlatırsınız, olur mu?" düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

7. Sulh Mahkemesi, Galatasaray'ın ibra davasında Mustafa Cengiz başkanlık yapmasına karar verdi.