Sabah yazarı Hıncal Uluç’tan aşı karşıtlarına: Kuş beyinliler

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Çin’in Vuhan eyaletinden yayılarak tüm dünyada milyonlarca insanın ölmesine sebep olan Koronavirüs salgını için geliştirilen aşıyı karşı çıkanları sert bir dille eleştirdi.

“Kovid denen grip, Çin'in Vuhan eyaletinde 1, yazı ile yazıyorum, kuş beyinliler ‘bir tek’ kişide başladı ve dünyanın en uç noktalarına dek ulaştı. Milyonlar hasta oldu, milyonlar öldü. Devletler yayılmayı önlemek için özgürlüklerimize kısıtlama koydular. Geçin yabancı ülkeye gitmeyi, kendi mahallemizde sokağa çıkmamız bile yasaklandı. Bu Kovid bitmedikçe, bu yasaklar bitmeyecek” diyen Uluç, devamında şunları kaydetti:

“Yani insan olarak hak ve özgürlüklerimize kavuşmamız yayılma ve bulaşmaya bağlı. Ne kadar az bulaşma ve yayılma, o kadar çok özgürlük. Şimdi ‘Ben aşı olmam’ diyen sahte kahraman orada Vuhan'daki tek insana Kovid bulaştıran yarasa gibi aramızda dolaştıkça nasıl güvende oluruz?”

Uluç, köşe komşusu Yüksel Aytuğ’un, “Bana kalsa, tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılanmalarını sağlardım ya, neyse” sözlerinin “şaka” olduğunu belirterek, “Şakasına küfürle yanıt veren sosyal medya azgınları ve onları destekleyen bizim medya mensuplarını gerçekten uzaktan iğnelemek lazım. Onların yüzünden ölmek, hayatta kalsam bile durmadan artacak yasaklar içinde yaşamak istemiyorum çünkü” dedi.

Uluç, “Bu benim hakkım değil mi? İnsan gibi yaşama hakkımı, insanlık dışı bir yaratık niye elimden alsın ki!” ifadelerini kullandı.

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