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Medya

Sabah yazarı Hıncal Uluç: Sosyal medya, interneti okumayın; çünkü orası sadistlerle dolu

24 Mart 2020 08:19

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Koronavirüs'e karşı moral bozmamak gerektiğini belirterek, "Sosyal medya, interneti sakın okumayın. Çünkü orası, sadistler ve sahtekarlarla dolu.. Amaçları sizi kandırmak. O zaman ya kendilerini tatmin ediyorlar. Ya da sizi dolandırıyorlar. İlki sağlığınıza ikincisi kesenize zarar.. Güveneceğiniz kişi, doktorunuz.. Güveneceğiniz kurum, devletiniz.." değerlendirmesinde bulundu.

Hıncal Uluç, kendi bulduğu çarenin televizyonda neşeli, meraklı konular izlemek ve müzik dinlemek olduğunu da ifade etti.

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