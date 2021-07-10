Sabah yazarı Hıncal Uluç: Şenol Güneş'te utanmanın "U"su yok, onu zaten biliyorduk

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda aldığı başarısızlıklara dikkat çekerek, "Başta genç Dorukhan, bütün suçu gene futbolculara atan ve görevde(!) kalıp bu ülke insanının ödediği milyonları cebe atmaya devam edeceğini açıklayan Şenol Güneş'te utanmanın "U"su yok. Onu zaten biliyorduk.

Utanması olan adam, UEFA Uluslar Ligi'nin o palavra B kümesinde iken ve millet A kümesine terfi beklerken, rezil futbolla sonuncu olup C Ligi'ne düştüğümüzde istifa ederdi. Ama kendi şehri Trabzon dahil hiçbir kulüpte iş bulamayacağını bildiğinden, senede birkaç hafta çalışıp milyonları cebe indirmek tatlı geldi. "Ne kadar dayansam o kadar kârdır" dedi ve kaldı." diye yazdı.

Şenol Güneş'in Dorukhan ve Taylan Antalyalı'yı "yalancılık ve paraseverlikle" suçladığını belirten Uluç, medyanın kendisini sahiplendiğine işaret ederek, "Şenol Hocam, sen bu medya için çoksun bile.. Senede üç gün çalışıp, elini taşın altına bile koymadan doldur bu milletin milyonlarını cebine, keyfine bak..

Nasılsa Federasyon'un seyrediyor. Genel Müdür'ün seyrediyor. Bakan'ın seyrediyor..

Yağma Hasan'ın böreğini hep Memet yiyecek değil ya, biraz da Şenol yesin..

Adın öyle demiyor mu zaten..

Şen Ol Hocam.. Şen Ol!.." ifadelerini kullandı.

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