Sabah yazarı Hıncal Uluç: Sahadaki maçlar palavra, özel seçilerek atanan saha ve VAR hakemleri ligin dizaynını sağlıyorlar

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Süper Lig'de maçların dizayn edildiğini öne sürdüğü yazısında, sıralamanın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şeklinde biteceğini ifade etti. Ligin dizayn edilmesinin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın olduğunu ileri süren Uluç, "Aslında ikisi de başta fena değillerdi. Ne zaman Nihat Özdemir, Ali Koç'a boyun eğdi, Zorlu toplantısını yaptı, orda bitti.

Serdar Tatlı da aslında iyi başlamış, kaşar, eyyamcı hakemlerle sağlıklı lig yürümeyeceğini anlamış ve "Hata yapılacaksa gençler yapsın. Onlar kaşarlar gibi eyyam uğruna bilerek hata yapmazlar hiç değilse" demiş ve uygulamaya başlamıştı. Bu köşede nasıl alkışladığımızı hatırlarsınız.. Ama "tarafsız hakem", Ali Koç'un en son isteyeceği şeydi. Fener Kongresi'nin büyük desteği ve coşkusu ile geldiği başkanlıkta fiyasko üstüne fiyasko tazeleyerek kulübü darmadağın etmişti. Kellesini kurtarmanın yolu hakemlerden geçiyordu. Sadece kendi maçlarını değil, rakiplerinin de maçlarını yönetecek hakemlerden.. Öyle bir saldırdı ki, medyasını da arkasına alıp, Serdar Tatlı muma döndü. Saha ve VAR hakemlerini adeta Ali Koç atamaya başladı." diye yazdı.

Var olan hakemlerle ligin sağlıklı bitmeyeceğini iddia eden Hıncal Uluç, "Tek ama tek çare ne yazık ki, "Üç Büyükler"in geri kalan tüm maçlarına, hem saha hem de VAR hakemi olarak, "yabancı" getirmek..

Neden?.

Millet inancını öylesine yitirdi ki, en masum kararın altında dahi kasıt aramaya başladı. Çalınan düdüğün, görülen ya da görülmeyen pozisyonun, VAR'a çağırma ve çağırmama kararının doğru ya da yanlış olduğuna bakmıyor. Baktığı tek şey var..

"O karar kime yarıyor?."

Rakibe, sahada dahi olmayan rakibe yarıyorsa, "Satılmış Hakem" hükmünü veriyor.

İnancın bittiği yerde, adalet biter. Ne yapsanız adil olamazsınız çünkü..

Nihat Başkan..

Ya bu cesur kararı al, giderayak, namını kurtar..

Ya da kupayı bugünden Ali Koç'a ver. Fener'i devreden çıkar ki, hiç değilse kalan maçların ciddi olduğuna inanalım da futbol keyif ve heyecanımız şu son birkaç hafta için de olsa geri gelsin!." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...