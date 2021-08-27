Sabah yazarı Hıncal Uluç: İstanbul'un yoğun dertlerini çözmeleri gereken Vali ile Belediye Başkanı, düşman kardeşler gibi, konuşmuyorlar bile

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul'da sosyal ve ekonomik hayat etkilenmeye başlayınca mültecilerin eleştiri konusu olmaya başladıklarını belirterek, "Bu eleştiriler kentin atanmış sorumlusu Vali Ali Yerlikaya ve seçilmiş sorumlusu Ekrem İmamoğlu'na yöneldi, doğal olarak.. Yerlikaya'dan bir şey duymadım bugüne dek. İmamoğlu "Benim yetkim yok" dedi. İmamoğlu ya sorumlu olduğu İstanbul caddeleri ve kaldırımlarını bilmiyor ya da yetkilerini.." diye yazdı.

Küçük çocukları gece yarılarına kadar dilendiren aileler ve çetelerle, bugüne kadar sadece eski İstanbul Valisi Erol Çakır'ın uğraştığını savunan Uluç, "Yani istendiği zaman olduğunu ben bizzat gördüm ve yazdım da.. Erol Çakır Valime de teşekkür ettim, emekli olup giderken..

Bugün, İstanbul'un yoğun dertleriyle el ele verip uğraşmaları ve çözmeleri gereken Vali ile Belediye Başkanı, düşman kardeşler gibi, konuşmuyorlar bile.." ifadelerini kullandı.

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