Sabah yazarı Hıncal Uluç: Her yayın organının bir siyasi eğilime taraf olması doğal; taraf olduğu eğilime yararlı olmasının bir şaşmaz koşulu var

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Hep söyleyip geliyorum. Her yayın organının bir siyasi eğilime taraf olması doğaldır. En az tarafsız olması kadar. Hatta daha fazla. Ama taraf olduğu eğilime yararlı olmasının bir şaşmaz koşulu var. 'İnandırıcı' olmak... İnandırıcı olmanın şartı da, tutarlılık..." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Şimdi bakıyorum gazetelere bir yandan sosyal medyaya sövüyorlar. 'Bunlar linççi' diyorlar. Haklılar. Ben de diyorum. Ama ben hep diyorum. 'Bir anne ve yeni doğmuş bebeğine, sırf baba iktidarın bakanı, dede iktidarın başı diye saldırmak linç değildir de nedir?,' Ama bu lince karşı çıkan gazetenin, aynı gazetenin sayfasını çeviriyorsunuz. Bu defa kendi katıldıkları lince katılmadıkları için bazı sanatçıları, ünlüleri linç ediyor. Sosyal medya benden yana ise, 'Harika muhteşem!' Ötekinden yana ise 'Ahlak katili?' Aynı gazete, aynı sayfada bu iki haberi yan yana koyanlar! Hangisi?" ifadesini kullandı.

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