Sabah yazarı Hıncal Uluç, gazetesini eleştirdi: "Biz" nasıl ve ne zaman "Biz" olacağız?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Teke tek, ama 'Biz' olacağız" çağrısını hatırlatarak gazetesine eleştirilerde bulundu.

Yönetimin yanında olan Biziz! Yönetimin başarısı 'Biz olmaya bağlı ise, en önce 'Biz' biz olmalıyız" diyen Uluç, "Sabah 'Biz' oldu mu? Örnek oldu mu? Bazılarını utandırdı mı? Ne gezer" ifadesini kullandı. Sabah'ın cuma günkü gazetesinde baştan sona CHP'li büyükşehir belediyesi aleyhinde eleştiriler yapıldığını hatırlatan Uluç, Günaydın yazarı Tuba Kalçık imzalı biri eleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bir tiyatrocuyu işten çıkardığına ilişkin söz konusu haberle ilgili, "İnsanlar ölürken, Antalya'da işten atılan biri haber... Birinci sayfadan 'Haber' anonsu yapılan yazısına 'İddialar doğruysa...' diye giriyor. Yani haber yok, sadece iddia varken kaleme sarılmış. Yani Tuba'nın iddiayı araştırma gücü yok. Ya da zahmetine bile girmiyor.. Yahu Sabah'ın Antalya muhabiri yok mu?" ifadelerini kullanan Uluç, yazısının devamında da şunları kaydetti:

Ondan haber gelmiyor da Tuba Hanım İstanbul'dan "iddia"yı haber diye yazıyor öyle mi, birlik, beraberlik ve biz olma günlerinde...

Peki söyler misiniz,"Biz" nasıl ve ne zaman "Biz" olacağız?

Biz, Sabahçılar "Biz" olmazsak, "Örnek" olmazsak, hepsinden önemli inandırıcı olmazsak, başkalarının "Biz" olmasını nasıl bekleriz?

Bekleme hakkımız olur mu?

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