Sabah yazarı Hıncal Uluç: Galatasaray ile Fener arasında, Fener lehine 3 günde 6 puan fark yaratan kişi Cüneyt Çakır

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un en sevdiği, en eyyamcı hakemin Cüneyt Çakır olduğunu iddia ederek, "Trabzon- Fener maçında VAR hakemi kim?. Cüneyt Çakır. 28 Şubat'ta. 3 gün sonra 3 Mart'ta Ankaragücü-Galatasaray.. VAR hakemi gene Cüneyt Çakır.

Trabzon'da skandal bir karar var, Cüneyt'ten. Ankara'da skandal iki karar var, gene Cüneyt'ten.. Galatasaray ile Fener arasında, Fener lehine 6 puana dek fark yaratan kişi Cüneyt.." diye yazdı.

Zorlu'daki toplantı sonrasında her şeyin değiştiğini ifade eden Hıncal Uluç, "Federasyon, Fener'i şampiyon yapmak için kurgulanmıştı. Bu yüzden, borcu en yüksek, transfer limitleri en küçük Fenerbahçe bu yıl tam 23 futbolcu transfer ederken zerre soruşturma açılmadı. Hepsine anında lisans verdi.

Hakemlerin, sahtekâr futbolcuların oyunlarına körü körüne boyun eğmesi ve futbolu öldürmelerine seyirci kaldı. Oysa yürekli, uygar ve her takıma eşit davranacak bir Federasyon, dünyada benzeri olmayan bu rezilliği rahat çözerdi. Ama Nihat Bey'in Kukla Federasyonu bana kalırsa bilerek çözmedi ki, hakemlerin penaltı vermek ya da vermemek, kart gösterip göstermemek tercihleri hep kalsın.." ifadelerini kullandı.

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