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Sabah yazarı Hıncal Uluç: Galatasaray'da her şey açık, Fener'de her şey gizli, farkı görüyor musunuz?

28 Mart 2020 07:34

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'da Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Mahmut Recevik gibi isimlerin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını kamuoyuna duyurduklarını ancak Fenerbahçe'nin isim vermeden açıklama yaptığını belirterek, "Galatasaray'da her şey açık. Fener'de her şey gizli.. Farkı görüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç yazısında, iki kulüp arasında yaratılan bu farkı da, Fenerbahçe'den kaynaklandığını savundu.

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