Sabah yazarı Hıncal Uluç: Galata Kulesi Müzesi'nin seyir terasından İstanbul'u gözlemek için sabırsızlıktan ölüyorum

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, iş makineleriyle duvarları kırılan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen, Galata Kulesi'nin Kültür Bakanlığı tarafından müze yapılmasına karar verildiğini belirterek, "528 yılında "Şehir gözlem kulesi" olarak inşa edilen kule, bu proje ile bir bakıma asli görevine dönecek ve ziyaretçilerinin şehri gözlemleyeceği ve gördüğü tarihi yapılarının en son teknolojiyle anlatılacağı bir müze olacak. Kule'nin 8 katının herbirinde başka bir yaklaşım var." diye yazdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın "Hummalı bir çalışma içindeyiz. Dışı aynen kalacak, ama içi, çağın en son teknolojileri kullanılarak, çağdaş insan için bir Galata Kulesi Müzesi olacak ve en kısa zamanda ziyaretlere açılacak" sözlerine yer veren Hıncal Uluç yazısını, "Müthiş.. Müthiş.. Bu kuleyi böyle açın, sizin de adınız 528'de inşa ettiren Bizans İmparatoru Anastasius gibi tarihe geçsin.. Galata Kulesi Müzesi'nin her katını dolaşmak ve seyir terasından, dört bir yan İstanbul'u gözlemek için sabırsızlıktan ölüyorum." ifadeleriyle noktaladı.

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