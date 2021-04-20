Sabah yazarı Hıncal Uluç: Fatih Terim neredeydi Mustafa Cengiz o muhteşem "TOKAT"ı atana kadar!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in tartışılan "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözlerinden sonra 3-1'lik Göztepe maçında "mucize" yaşandığını belirterek, "Niye Başkan konuşunca, o rezil, o ruhsuz, o sadece kendine oynayan takım gitti, yerine, sahada basmadık yer bırakmayan adamlar geldi?.

Bir soru daha.. Diskocuları ve disko âlemlerini söyledi diye Başkan'a sövdünüz. Peki niye hem de tam 7 eksiği varken, o diskocuları oynatmadı Fatih Terim bu defa?" diye yazdı.

Mustafa Cengiz'in "Osmanlı Tokadı" ile manevi probleme el koyduğunu savunan Hıncal Uluç, "Şimdi Fatih Terim'in paralı askerleri, güya gazetecilere ben soruyorum.

Bunları Fatih Hocam yaptıysa, nerdeydi o Fatih Terim?. Forma aşkı olanların hepsini kenarda tutan, Türkleri, yani kökeninde Galatasaraylılık olanları mecbur olmadıkça oynatmayan ve sahaya Yabancılar Lejyonu adlı ruhsuzlar ordusunu süren, takıma değil, kendine oynayanları gözde yapan Hocam, nerdeydi, Mustafa Cengiz o muhteşem "TOKAT"ı atana kadar!." ifadelerini kullandı.

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