Sabah yazarı Hıncal Uluç: Fatih Terim derhal ihraç edilmeli!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Mustafa Cengiz için "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" diyen Fatih Terim'in kesin ihraç talebiyle Haysiyet Divanı'na sevk edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Burak Elmas, Metin Öztürk gibi başkan adaylarının, Galatasaray'da başkanlık makamına hakaret eden Fatih Terim'in emrinde çalışmayı kabul ettiklerini öne süren Uluç, "Bunlar başkan olacak Galatasaray'a öyle mi?. Bunlar "seçildikleri halde" güya başkan olacaklar ve Galatasaray'ı kulübün paralı, maaşlı, primli elemanı Fatih Terim yönetecek.." ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır