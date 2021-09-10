Sabah yazarı Hıncal Uluç: Elin Alman'ı kendi ülkesinde kalsa daha fazlasını harcayacağı parayla Antalya'da tatil yapıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Antalya'da 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinin tıklım tıklım dolu olmasına rağmen, turistlerin kaldıkları mekânların dışına adım atmadığını belirterek, "Antalya diye gördükleri "Havaalanı / Havaalanı Otel Yolu / Otel / Otel Havaalanı Yolu / Havaalanı"dır, hepsi o..

Sebep.. O "Her şey dahil" denen ve üzerinde hiç düzenleme yapılmayan "rezil" sistem..

Adam 24 saat açık büfelerde, barlarda, sabahtan akşama, akşamdan sabaha bedava zıkkımlanıp içer, yerken kapıdan dışarı adım atar mı?. Kapıdan dışarı adım atmak, para demek çünkü.. Niye çıksın?. Enayi mi?." diye yazdı.

Antalya'daki turistlerin "gönüllü hapis" olduğuna işaret eden Uluç, "Elin Alman'ı kendi ülkesinde kalsa çok daha fazlasını harcayacağı parayla, Antalya'da uçak da dahil tatil yapıyor, hem de sabaha dek, bira da değil, viski içerek..

Deli mi?. Niye çıksın otelden?. Niye orda bir restorana gitsin de, otele 24 saat her şey dahilden fazla hesap ödesin?. Siz olsanız öder misiniz?. Çıkmayınca para da harcamıyor tabii turist.. Gelen milyonlar sahillerimizi hem karadan, hem denizden kirletiyorlar, üstelik..

"Adam başı kaça kullandırıyor, kirlettiriyoruz sahillerimizi" de diyecek ve soracaktım..

"Bu ülkenin bir turizm politikası var mı?."" ifadelerini kullandı.

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