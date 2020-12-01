Sabah yazarı Hıncal Uluç: Derbiye, bir eyyamcı kaşarı değil, eğrisi doğrusu ile "Gördüğünü çalacak" bir genç atandı

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın 4-3 galibiyetiyle biten Fenerbahçe derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönetimini ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın tutumunu tebrik ettiğini belirterek "Genç, daha önce derbiyi geçin, doğru dürüst bir Süper Lig deneyimi bile olmayan Tugay Kaan Numanoğlu'nu atamak, gerçekten bir yürek işiydi. Bugüne dek derbilere hep eyyamcı hakemler atanıyor, onlar da maçı sahada değil, kendi kafalarında oynatıyorlardı" dedi.

Uluç, derbilere daha önce atanan hakemlerin kendilerine eleştiri gelmemesi için maçı kafalarında oynadıklarını ve bu nedenle maçların keyifli geçmediğini iddia ederek, "Zavallı Futbol Federasyonu yüzünden, ayağına darbe alanın bile yüzünü tutarak kendini yere attığı ve adeta "Ambulans yetiştirin" dercesine eliyle çimleri dövdüğü sahtekarlıklarda eyyamcılar derhal masum, suçsuz rakip aleyhine faul çalmakla kalmıyor bir de sarı kart çıkarıyorlardı. Futbolsuz maçları, en sahtekar olan, hakeme en çok yutturanlar kazanıyordu" diye yazdı.

Federasyonun daha önce hakem atamalarını bu kıstasta yaptığını ve bu sebeple ligin "Sahtekarlar Ligi"ne dönüştüğünü söyleyen Uluç, "Bu ortamda Serdar Tatlı ortaya çıktı. "Bu iş böyle gitmez" dedi ve Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine, bir eyyamcı kaşarı değil, eğrisi doğrusu ile "Gördüğünü çalacak" bir genç atadı" dedi.

Serdar Tatlı'nın atamasının futbol tarihimize geçtiğini ve uzun yıllar konuşulacak bir maç izlettiğini belirten Uluç, "Sakın ha, Serdar Hocam!.. Sakın!. Hem yaptığın atamanın, hem de atadığın hakemin arkasında dur. Durduğunu dünya âleme göster ki, yaptığın devrim devam etsin. Bu sessiz, kişiliksiz federasyona rağmen "Sahtekarlar Ligi" senin hakemlerin sayesinde gitsin ve yeniden adı gibi "Süper Lig" olsun! Tek başına da olsan, dayan Serdar Tatlı.. Ki değilsin.. Ne kadar dayanırsan, arkandakilerin sayısı o kadar artacaktır! "Mert dayanır, namert kaçar" Hocam.. O zaman da "Meydan gümbür gümbürdenir!" diyerek anlattı.

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