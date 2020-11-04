Sabah yazarı Hıncal Uluç: Cinayeti gördün de ne yaptın Ahmet Hakan?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın “Cinayeti gördüm” yazısını eleştirdi. Her deprem sonrası benzer yazıların kaleme alındığını belirten Uluç, "Ahmet Hakan'ın "Cinayeti gördüm' listesinde sıraladığı katillerin, asıl en başında olması gerekeni, görevini hiç ama hiç yapmadı... Kim mi? Medya, yani 'Dördüncü Güç' medya.. Yani biz!.Biz hep leyleği oynadık Ahmet.. Ömrümüz 'laklak'la geçti. Cinayeti gördün de ne yaptın Ahmet Hakan?" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Ama benim medyam balık hafızalıdır. Haberin, gazetenin, mesleğin temel ilkesi 'fikri takip' bizde yoktur. Yazar, unutur, ertesi deprem gene yazarız.. 'Cinayeti gördüm!' Gördün de ne yaptın Ahmet?.

O zaman şimdi söyle Ahmet Hakan.. Erkekçe söyle... Katil kim? Gerçek katil, asıl katil kim? Kim? Kim?" ifadesini kullandı.

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