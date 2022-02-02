Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu ülkenin kesin bir adalet reformuna ihtiyacı var; 'Kravat taktı diye iyi hâl uygulandı' başlığını bir milyon kez okumadınız mı?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında "umutlu" olduğunu ve "adalet reformu" beklediğini söyledi.

"Hiçbir şey yapamayan, yapamayacağı da belli olan Abdulhamit Gül gitti, Adalet Bakanlığı'na bir kez daha Bekir Bozdağ geldi..." diyen Uluç, şunları kaydetti:

"Tepkim mi? Umut! Hayır! Küçük değil, büyük düşünüyorum. Konum küçük, bireysel olaylar değil. Konum... Adalet reformu!..

Bu ülkenin kesin bir adalet reformuna ihtiyacı var. 'Yok' diyen tek kişinin çıkacağını sanmıyorum. Adaletin tümünü kapsayan bir reform.. Tutuklamasından mahkemesine, infazına dek, bu ülkeye 'çağdaş' hükümleri getirmeliyiz...

Gazetelere bakın... Hemen her adli haberin manşetinde yargıçlar suçlanıyor... 'Kravat taktı diye iyi hâl uygulandı' başlığını bir milyon kez okumadınız mı?.. Oysa yargıç yasayı uyguluyor. Uygulamazsa kararı Yargıtay'dan döner... Hukukun 'H'sini bilmeyen editörler, yazı müdürleri, sosyal medya ne derse onu manşete çeken genel yönetmenler atıyor bu 'gaflet' başlıklarını...

Bu ülkede bir adam 4,5 yıl tutuklu kalıyor ve tutukluluk cezaya dönüşüyorsa suçlu yargıçlar değil, yasalar... Yasalar izin vermese yapabilirler mi?..

Bozdağ, parti kuruluşu döneminden beri Erdoğan'la çalışmış, iktidar döneminde de, bundan evvel iki kez Adalet Bakanlığı yapmıştır. Yani bu ülkenin kapsamlı bir adalet reformuna ihtiyacı olduğunu en iyi bilen hukukçu ve siyasetçilerden biridir.

...Ve Haziran 2023, yani yaklaşık 16 ay sonra bu ülkede seçimler yapılacak. 16 ay, adalet reformu yapabilmek için yeterli zaman... Ve seçime bir adalet reformu ile girmek, iktidar koalisyonunun lehine olacaktır.

O zaman?.. Benim gibi, hayata iyimser ve umutlu bakan biri için de, günümüz koşullarında, 'adalet reformu' beklemek için bunlar yeterlidir... Başarılar Bozdağ!.."

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