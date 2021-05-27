Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu ülkenin en başarılı işadamlarından, saygın ve sevilen adama, bir Federasyon Başkanlığı unvanı için kukla haline düşmek yakışmıyordu

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yeni sezon öncesi önemli açıklamalar yaptığını ancak medyada yer bulmadığını belirterek, "Nihat Özdemir, yeni sezon için alınan kararları değil, "istifa"sını açıklamalıydı.

Bir defa başkanlığı netameliydi çünkü. Onu seçen kongrede kulüpler değil, devlet temsilcileri çoğunluktaydı. Özdemir bir bakıma seçilmedi, atandı.İkincisi, başkanlığı boyunca kararların çoğunu, federasyon ve heyetleri değil, Ankara ya da başta üç büyükler, kulüpler aldılar." diye yazdı.

Nihat Özdemir'in Türkiye'nin en başarılı işadamlarından biri olduğunu savunan Uluç, "Kazandığı paraların önemli bir bölümünü spor ve sanata destek olarak Türk halkına iade eden, mesela Limak Senfoni Orkestrası'nı kuran saygın ve sevilen adama, bir Federasyon Başkanlığı unvanı için kukla haline düşmek yakışmıyordu." ifadelerini kullandı.

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