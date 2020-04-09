Sabah yazarı Hıncal Uluç: Belhanda'nın yapacağı en büyük fedakârlık defolup gitmek

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın yardımcı hocalarının bazı gazetelerde adamları olduğunu iddia ettiği yazısında, Belhanda'ya bir yığın talip varmış gibi haber yaptırıldığını belirterek, Belhanda'ya bir yığın talip varmış (!) da, o gitmek istemiyormuş da.. Hatta kulübe başvurup, sona eren sözleşmesinin uzatılmasını istemiş de. Fedakârlık da yapacakmış da.. Yapacağı en büyük fedakârlık defolup gitmek oysa.. Ama herkes biliyor ki, talibi yok.." diye yazdı.

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın sarı-kırmızılılarda kalacağını ve kulübü karıştırmaya devam edeceğini ifade etti.

Yazının tamamı için tıklayın...