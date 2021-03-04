Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bazı sanıklar için "tutukluluk" ceza olarak uygulanıyorsa, bu ülkede adalet reformu deyince en çok neye ihtiyaç var?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, iş insanı İpek Hattat ve sevgilisinin bir kuryeyi alıkoyup işkence yaptığı haberini köşesine taşıdı.

Uluç yazısında, "Şimdi Adalet Bakanı'na soruyorum.. Olay polisin eve baskını ile sonuçlanmadı mı?.Demek suçüstü durumları var.. Neden Ceza Muhakemeleri Yasası'nın 'suçüstü' hükümleri uygulanmadı da dava hemen orada, bilmedin 24 saatte bitirilmedi? Toplanacak delil mi var? Gelemeyecek şahit mi? Sayın Adalet Bakanım, c, her şeyi elde, suçüstü yapılmış bir olay bile anında yargılanıp bitirilmiyor ve sürüncemede bırakılıyorsa, bu sürüncemeler yüzünden bazı tutuklu sanıklar için 'tutukluluk' ceza olarak uygulanıyorsa, söyleyin bakalım bu ülkede Adalet Reformu deyince en çok neye ihtiyaç var?" ifadesini kullandı.