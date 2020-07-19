Sabah yazarı Hıncal Uluç: Ayasofya davasını görüşen ve karar ihdas eden Danıştay'ın hukuk ihlali yaptığını düşünüyorum

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Kararname ile alınan bir kararın, kararname ile kaldırılması yasal ve hukukun ruhuna uygundur. Danıştay'da açılan iptal davasının reddini isteyen Danıştay Savcısı bu açıdan haklıdır. Ben, buna rağmen davayı görüşen ve karar ihdas eden Danıştay'ın hukuk ihlali yaptığını düşünüyorum. O Danıştay kararına imza atan yargıçlardan biri, savcının talebine niçin uyulmadığı ve davanın niçin kabul edildiğini açıklarsa, çok mutlu olur, köşemde de yayınlarım." düşüncesini dile getirdi.

"Ayasofya siyasi bir karardır" diyen Uluç, "Her siyasi karar gibi bu da tartışılabilir.

Tartışılmalıdır ve tartışılıyor zaten. Ama yanlış olan bu tartışmayı Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapmaktır. İşin içine Atatürk'ü soktunuz mu, amacınızın tartışmayı başka zemine oturtmak, "Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" olduğu ortaya çıkar." görüşünü savundu.

Uluç, "Şimdi objektif bakalım.. Ve de hukuksal.. Atatürk'ün Ayasofya'yı müze yapma kararnamesini imzalaması da, siyasal bir karardı. O günün Avrupası ve dünyasına karşı böyle bir jest yapılmasını uygun görmüştü ki, 'Kararnameyi hazırlayın' dedi. Dikkat buyurun. Kararname.. Yani konması da, kaldırılması en kolay devlet hükmü şekli. Bakanlar Kurulu hazırlar. İmzalar. Cumhurbaşkanı onaylar ve yürürlüğe girer. Gene Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile de istendiği an yürürlükten kaldırılır. Atatürk'ün elinde her güçte 'Karar alma' imkânları vardı. Değiştirilmesi en güç Anayasa maddesi yapmak. Hatta onu, Anayasa'nın değiştirilmesi bile istenemeyecek maddeleri arasına koymak. Devrim Kanunları çıkarmak. Kanun yapmak. Kararname yapmak. Atatürk, o günlerin koşulları içinde gereken siyasal mesajı Batı dünyasına verebilmek için en kolay yapılan ve de en kolay bozulabilecek olan Kararname Yöntemini seçti. Sizce neden?. Çünkü o günlerin koşullarında Ayasofya'yı müze yapmayı uygun bulmuştu. Güncel koşullar için anayasa maddesi yapılmaz. Kararname yapılır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 'Gerek yok' demesi de siyasi bir karardı. Bugün "Cami olsun" demesi de..." ifadesini kullandı.





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