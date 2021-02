Sabah yazarı Hıncal Uluç: Altını çizerek yazıyor ve haykırıyorum, hakkını aramayan köpektir

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, “Bu köşeye yerleşip dükkan açtığımdan beri başlıktaki lafı bir kaç kez ettim, eski okurlar bilir.. Bugün altını çizerek yazıyor ve haykırıyorum... 'Hakkını aramayan köpektir!' Arayanı eziyorlar.. Pazartesi gecesi yaşadık.. Ezsinler.. Bu haksızlık ilk değil.. Boyun eğmeye devam edersek son da olmayacak. Çünkü bu ülkede 'büyük' olanın 'küçük' olanı ezmesi var, özellikle de sporda. Yasama, oy yüzünden büyüklerden yana.. Yürütmenin gıkı çıkmıyor, bunca haksızlığı gördüğü ve hemen her hafta yaşadığı halde.. Oy var ya oy!" görüşünü savundu.

Uluç, "Yargı? 6222 Sayılı Futbolda Şiddet Yasası'nı dahi uygulamaktan çekinen özel savcılar mı var? Var mı sahiden?. Üç büyüklerin başkanları, hocaları her hafta tüm hakem medyasını yerle bir ederken gık demeyen 6222 savcılarıyla 'adalet' gelecek öyle mi? Dördüncü güç medya? Güldürmeyin beni.. Benim medyam zaten güçlünün yanında.. 3 büyüklerin kölesi.. Çünkü tiraj onlarda.. Reyting onlarda.. Hem de şaşmaz sırasıyla.." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Türkiye Süper Ligi'nin nasıl dizayn edildiğini bir kez daha kanıtlayan o an!. Yan hakem orda.. Tam 1.5 dakika evire çevire bakan VAR orada.. Ama top oyunda.. Ne var canım bir tacın lafı mı olur?. O taçla Beşiktaş gol yese.. O taçla Beşiktaş kaptanı oyundan atılsaydı peki.. O zaman sahadaki hakem ve VAR'daki ayni hakemler, ayni kararları verebilirler miydi bu ülkede, asıl onu tartışın.. Hatayı değil, böylesi hatayı Fener, Galatasaray ve Beşiktaş aleyhine yapmayı bizim hakemlerin göze alıp alamayacaklarını tartışın asıl.. Maçaları sıkar mıydı?. Sorun hata değil.. Her hakem hata yapar.. Doğal.. Ama büyükler aleyhine yaptılar mı, düdük astırırlar adama.. O zaman 'Vur abalıya..' Lig böyle dizayn ediliyor işte.. Biz ahmaklar da her gece ekrana bakıyoruz, saf saf.. Şampiyonu bile belli ligi izleyen ahmaklar olarak.. 1. Fenerbahçe 2. Galatasaray 3. Beşiktaş Peki, Süper Lig'de bu yıl sayıları 18'e çıkan 'küçük' kulüpler ne?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın