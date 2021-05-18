Sabah yazarı Hıncal Uluç: Ali Koç, üç yılda 52 transfere 67.5 milyon Euro harcayıp 5 teknik direktör değiştirdi; ne kupa gördü, ne de Avrupa'da başarı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlık performansında 52 transfere 67,5 milyon euro harcadığını ve 5 teknik direktör değiştirdiğini belirterek, "Futbol takımı için harcadığı 67.5 milyon Euro, Süper Lig'de yer alan kendisi dışındaki 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazla oldu. Ancak Ali Koç, ne kupa gördü, ne de Avrupa'da başarı..." diye yazdı.

Yazılı ve sözlü medyanın açık seçik Fenerbahçe'yi desteklediğini iddia eden Hıncal Uluç, "Beşiktaş'ın zaferini yazan pazar gazetelerine şöyle bir baktım.. Ligi iki puan geriden 3'üncü bitiren Fener için ne yazmışlar diye.. Fener sayfalarında ortak bir başarı alkışı gördüm.. "Fener, Süper Ligi galibiyetle kapadı.." Ali Koç'un Fener'i ne hale getirdiğini görüyorsunuz.. Kupa yok.. Şampiyonlar Ligi yok.. Başarı ne?. Ligi galibiyetle kapamak!. Haziran kongre ayı.. Bu kongre, bu başarıyı dikkate alacaktır, herhalde.." ifadelerini kullandı.

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