Sabah yazarı Hıncal Uluç: Ali Koç, Nihat Özdemir'e "Sağlıkçıları davet edelim jest olur" diye emretti

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde "Galatasaray derbisine, yasak saatlerde sokağa çıkma izni olan sağlıkçıları davet edelim, jest olur" diye emrettiğini belirterek, "Zorlu toplantısından bu yana Koç'un her dediğine "Başüstüne" diyen, hakemleri bile ona sormadan atayamaz hale gelen Başkan(!) da anında "Peki" dedi. Şu anda 6222 savcılığında, "Sağlıkçı" diye stada giren ve Spor Bakanı ile Federasyon Başkanı'nın yanında Fatih Terim ve kaptan Arda başta, ısınmak için sahaya çıkan tüm Galatasaray'a ana, avrat, bacı sövenler.. Adalet nasıl tecelli edecek, bilmiyor ve bekliyoruz.. 6222 varsa, ne olacağı belli de.. 6222 bugüne dek uygulandı mı, diye sorarsanız.. Ben bilmiyorum. Neyse. Dün bizim sporda devasa haberdi." diye yazdı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlıkçıları davet etmek için Nihat Özdemir'den izin istediğini hatırlatan Hıncal Uluç, "Ve o muhteşem bir değil üç (!!!) ünlem işaretli başkan, tam da tahmin ettiğiniz gibi "Olmaz" demiş.. Sağlıkçılar, Ali Koç için gelirse tamam.. Ama Ali Koç'a karşı gelirse hiç olur mu öyle şey?. Ahmet Başkan, senin dünyadan haberin yok, yahu.. "Ben bu teklifi Nihat Özdemir'in ipliğini pazara çıkarmak için yaptım" diyorsan gene geçersiz. O iplik zaten pazarda.. Hani Fener Stadı'nın yanında Salı Pazarı var ya, Kadıköy'de.. Git bak, orda duruyor!." ifadelerini kullandı.

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