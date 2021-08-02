Sabah yazarı Hilal Kaplan: Yangınla mücadelede helikopterler daha hızlı ve etkili mücadele etmiyor olsaydı, yüzlerce yangın günler içinde söndürülemezdi

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Temmuz ayında toplan 200'ü aşkın yerde yangın çıktığını, bunların 112'sinin üç gün içinde yaşandığını belirterek, "112 yangının 107'si kontrol altına alınırken, Antalya ve Muğla'da devam eden beş yangın da belki siz bu satırları okurken söndürülmüş olacak. Devlet, yangınlara 45 helikopter, 13 uçak, 9 İHA, 708 arazöz ve sutankeri, 120 iş makinası ve yaklaşık 4.800 personelle müdahale ediyor. Yangın bölgeleri, AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi." diye yazdı.

Türk Hava Kurumu üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden Hilal Kaplan, "En son bizzat CHP lideri tarafından ortaya atılan "ormanlarda yapılaşma yetkisi" yalanı ile uğraşıyoruz. Şayet devletin iddia ettiği gibi yangınla mücadelede helikopterler daha hızlı ve etkili mücadele etmiyor olsaydı, yüzlerce yangın günler içinde söndürülemezdi. 2009 yılına dek kullandığımız uçaklar 1,5 ton su alabilirken, şu anda 10 ton su alabilen uçaklardan faydalanıyoruz. Aynı şekilde 10 ton su alabilen helikopterler de yangınla mücadele envanterimizde bulunuyor. Fakat yangını söndürmekte en etkili faktör zaman. Ne kadar hızlı müdahale, o kadar etkin sonuç. Ve hem dağlık hem de engebeli arazide helikopterlerden daha verimli netice alınıyor." ifadelerini kullandı.

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