Sabah yazarı Hilal Kaplan: Siz rektöre karşı yürüdüğünüzde, İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağım diye iç içe protesto yaptığınızda sıkıntı yok

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, AKP 7. Olağan Kongresi'ne PCR testi negatif çıkmayan kimsenin alınmadığını belirterek, "Siz İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağım diye binlerce kişi iç içe protesto yaptığınızda, rektöre karşı durmak için dipdibe yürüdüğünüzde, Nevruz kutlayacağım diye el ele halay çektiğinizde, CHP örgütleri olarak kapalı restoranları keyfi biçimde açtırıp yemekler verdiğinizde sıkıntı yok ama ülkenin en geniş kesimli partisi kongresini yapınca mı sıkıntı oluyor?" diye yazdı.

Akıl dışı uygulamaları gözden geçirmek gerektiğini belirten Kaplan, "Esas sıkıntı, sokakta iki saniye maskesini çenesine indirmiş vatandaşın peşine takılan polisimiz ve onları kameralarla izleyip, sıradan vatandaşı korku müziği efektiyle adi suçlu gibi yansıtan medyadadır." ifadelerini kullandı.

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