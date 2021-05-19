Sabah yazarı Hilal Kaplan: Sanırım Halk TV'de hayranlarım var, sağ olsunlar beni yakından takip edip her hafta köşe yazımdan tartışma konusu çıkarıyorlar

Sabah gazetesi Hilal Kaplan, "Sanırım Halk TV'de hayranlarım var. Sağ olsunlar beni çok yakından takip edip hemen her hafta ya bir köşe yazımdan ya bir tweet'imden alıntı yapıp tartışma konusu çıkarıyorlar" dedi.

"Bu vazifeyi genelde Ayşenur Arslan Hanım ifa ediyordu'" diyen Kaplan, şöyle devam etti:

Ancak geçenlerde Halk TV ana haber sunucusu İrfan Değirmenci de bir tweet'imdeki 'ajans' kelimesine takılıp şöyle demiş:

'AKP'li bazı kâlemlerin dilinde ve elinde yeni bir kavram var. 'Ajans' diyorlar. Hani bir zamanlar 'dış güçler' diyorlardı. 'Dış güçlerin saldırısı altındayız. Ya da üst akılın oyunları bunlar.' Millet İttifakı için 'Üst akıl bir araya getirdi' demeye getiriyorlardı. Mesela, Sabah Gazetesi'nde Hilâl Kaplan. Artık 'ajans' tabirini kullanıyorlar.'

Düz yazı İrfan Bey'in sesindeki dramatik tonu tam yakalayamadı ama idare edelim. Yalnız kendisini üzmek istemem ama 'ajans' tabirini 'AKP'li kâlemler' çıkarmadı. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sayesinde tanıştık bu kavramla. Yavaş'a basın toplantısında HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği sorulduğunda, iki kez 'ajans'a referans verip kararın onlara ait olduğunu şöyle ifade etmişti Yavaş:

'Önce Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Akşener'i ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz. Bütün partileri gezmeyi düşünüyorum, herkesin oyunu alacağımıza göre, herkesin belediye başkanı olacağımıza göre... (HDP'yi ziyaret sorusu gelince) Onu bilemiyorum, ajans karar verecek.'

Bunu da bize yıkacaktınız İrfan Bey ama olmadı galiba. Ayrıca geçmiş zamanla bahsetmişsiniz ama dış güçler diye bir vakıa var. Görmek isterseniz ABD Başkanı Biden'ın Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti destekleyeceği sözüne bakabilirsiniz mesela. Daha geçmişten örnek isterseniz de Trump'ın Ekonominizi mahvedeceğim' sözü var misal.

Millet İttifakı ve dış güçler bağlantısını da Biden'ın demokrasimize müdahale sözlerine 'Millet' İttifakı'ndan gelen çok sert(!) tepkilerde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bulamadınız mı; evet biz de bulamadık!"

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