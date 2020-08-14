Sabah yazarı Hilal Kaplan: Okulların açılmasını ertelemek ne işe yarayacak, açılsın

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, okullarının açılışının 21 Eylül'e ertelenmesinin bir işe yaramayacağını belirterek, "Okullar hariç bütün sosyalleşme alanları -keyfî olanlar dahil- açıkken ve tıkır tıkır işlerken, hiçbiri de boş kalmazken, okul sıralarını boş tutmak tam olarak neye yarayacak? Okullar açılsın" görüşünü savundu.

Kaplan, "Halka normalleşme telkin edip, okulları kapalı tutmak küçük esnaf başta olmak üzere kaç yüzbin kişinin hayatını etkileyecek? Başta lise son sınıfta olan öğrenciler olmak üzere bu tedbirler kaç milyon gencin eğitim hayatını vuracak? En zor zamanımızda bile toplam sadece 10 ilimizde vaka sayısı ortalama üzerindeyken, 81 ilin tümünde yüz yüze eğitimi bitirmek akıllıca mı? EBA'ya erişim sıkıntısı çeken ailelerden tutun da derse odaklanma zorluğu yaşayan öğrencilere değin, bu eğitim açığının ülkemizin geleceğine etkisi ne olacak? Bu noktalar yeterince nazarı itibare alındı mı; cevaplanırsa sevinirim." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un okullarla alakalı kararı paylaştığı tweet'in altında birbiriyle kavga eden veliler görünce önermek istedim: Ailesi içinde bir vaka saptandığı an, 'Okullar açıldı, böyle oldu' demeye hazır bir vatandaş kitlesi var. Bununla baş etmenin tek yolu evde eğitimi yasal seçenek olarak tanımlayıp, çocuğunu okula göndermek isteyen veliden de rıza belgesi almaktır. Aksi takdirde sonuç, hayatın geri kalanı olduğu gibi devam ederken virüsü herhangi bir yerden kapması çok yüksek olan kesimlerin haksız yere elinden geleni yapmaya çalışan devlete bilenmesi olacaktır." ifadesini kullandı.

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