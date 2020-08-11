Sabah yazarı Hilal Kaplan: Muhalefetimiz dolar ve euro'nun artışı söz konusu olduğunda "dış mihraklar" diye dalga geçmek dışında bir şey yapmıyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, muhalefetin dolar ve Euro artışı söz konusu olduğunda 'dış mihraklar' diye dalga geçmek dışında bir şey yapmadığını belirterek, "Dış mihraklar açık. Rekabette olduğumuz ülkeler var ve Türkiye dünya sahnesinde haklı mücadelesini veriyor." diye yazdı.

Hilal Kaplan, ABD Başkanı Donald Trump'un "Türkiye, benim anlayışıma göre koyduğum sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomilerini mahvederim ve yok ederim. Daha önce de yaptım" ifadelerine yer vererek, "Dik durursak, terörün kökünü kazıyabiliriz. Dik durursak, Akdeniz'deki enerji pastasından payımızı alabiliriz. Dik durursak üç kıtada nüfuzu olan büyük bir ülke haline gelebiliriz. Dik durmazsak, sırtımıza sopayı vuran çok olacak; hem de bu sefer tekrar kalkmamızın şartlarını da yok ederek gelecekler." ifadelerini kullandı.

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