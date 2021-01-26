Sabah yazarı Hilal Kaplan: Marketlerin iki günde bir yaptıkları zamlar dikkat çekiyor, Ticaret Bakanlığı'nın daha pro-aktif bir müdahaleyle çözüm yolu sunduklarını görmek istiyorum

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, gıda fiyatlarındaki zamlara ilişkin olarak, "Marketlerin iki günde bir yaptıkları zamlar dikkat çekiyor, Ticaret Bakanlığı'nın daha pro-aktif bir müdahaleyle çözüm yolu sunduklarını görmek istiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Hayat pahalılığında farklı bir noktaya geldik. Pandemi sonrası hemen her ülke hayat pahalılığı yaşıyor olsa da ülkemizde temel tüketim ürünlerine bazen haftada bir, bazense iki günde bir marketlerin yaptığı zamlar dikkat çekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaplan yazısında, "Evet, liberal ekonomik bir sisteme sahibiz. Biliyorum, devletin piyasaya müdahalesi bazıları için kutsal. Ama benim için kutsal olan bir hak varsa, o da bir babanın evladına yumurta mı süt mü alacağı kararıyla baş başa bırakılmamasıdır. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'ndan daha pro-aktif bir müdahale, gerekirse tedarik zincirindeki başat şirketler ve büyük süpermarket sahipleriyle özel bir toplantı düzenleyerek vatandaşın derdiyle dertlendiklerini ve çözüm yolu sunduklarını görmeyi arzu ediyorum." ifadesini kullandı.