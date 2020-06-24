Sabah yazarı Hilal Kaplan: Erdoğan, Macron'u nasıl ağlattı?

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Türkiye ile Fransa arasındaki gerilimi değerlendirdiği yazısında, "Geçtiğimiz hafta Fransız fırkateyni, Türk savaş gemilerinin korumasında Akdeniz'de seyreden bir gemiye araştırma yapmak amacıyla çıkmak istediler. Fransızlar önce uyarıldı. Söz konusu geminin Türkiye Cumhuriyeti Devleti korumasında olduğu bildirildi. Fransızlar vazgeçmeyince, Türk savaş gemileri Fransız fırkateynine üç kez radar kilidi attı. Yani "daha ileri giderseniz, vuracağız" mesajı verildi.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u kudurtan da bu oldu. Akdeniz'de eskisi gibi at koşturdukları günler bitti. Afrika'daki rant kapıları da Türkiye nüfuzu altına giriyor. Macron ağlamasın da kim ağlasın?" ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan, Fransa'nın asırlardır Afrika kıtasını sömürdüğünü, sömürgelerinden giderken bile orada resmi ve eğitim dilinin Fransızca olmasını şart koştuğunu belirterek, "Libya'da tarih yazıyoruz. IMF'nin ayağına giden CHP'li Faik Öztrak gibiler, Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladığımız Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın neden gittiğini merak edeceğine, biraz da Macron ve avaneleri neden Türkiye'ye saldırıyor, ona baksın." diye yazdı.

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