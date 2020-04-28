Sabah yazarı Hilal Kaplan: Durma haykır, eşcinsellik günahtır!

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Görmez'in, eşcinselliğin büyük günahlardan biri olduğunu söylediği için hedefe konduğunu iddia ettiği "Durma haykır, eşcinsellik günahtır!" başlıklı yazısında, Diyanet İşleri Başkanı'nın hem anayasa, hem de İslâm'ın gereği olarak görevini yaptığı için saldırıya uğradığını iddia etti.

Hilal Kaplan, dünyada kendisini eşcinsel olarak tanımlayan nüfusun her yıl arttığını belirterek, "Tabii bu işin bir de "hormonlarla oynama" boyutu var ki oldukça acı verici ve sapkınlığın bulduğu dip noktayı gösteriyor. Farklı cinsiyetten olan çocuk, ergenliğe girdikten sonra hormon baskılayıcılar alıyor. Bu, etkisi geri döndürülemeyecek bir ilaç. Böylelikle vücuda zerk edilen zehir sayesinde kız çocuklarının göğsünün çıkması veya erkek çocuklarının kıllanması engelleniyor; seslerinin karşı cinse benzemesi sağlanıyor, vs.

Türkiye Müslümanları için sınırın bu noktaya kadar gerilemiş olması bir utanç vesikasıdır. Allah bizi affetsin. Ancak sınır, bu noktadan itibaren de aşılırsa, çocuklarımızı 'bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler' gibi sığ, Allah bilincinden yoksun bir çukurda büyütmeye devam edersek başımıza gelecek olan da budur. Bilin istedim." ifadelerini kullandı.

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