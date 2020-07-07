Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Yargıtay üyelerine: Kızınızın poposunun ellenmesine, 'babacan adamdır' gerekçesiyle razı olur muydunuz?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Yargıtay'ın Bursa'da bir kamu müdürünün emri altında çalışan kadın memurun kalçasına dokunduğu için ceza aldığı davanın temyizinde, müdürün 'babacan' bir tavırla kalçasına dokunduğu gerekçesiyle beraat kararı verilmesini değerlendirdiği yazısında, "Başkanından ceza daireleri başkanlarına, Genel Sekreteri'nden yardımcılarına hepsi erkek olan Yargıtay üyelerine sormak isterim. Sizin kız evlâdınız yok mu? Varsa, onun müdürü tarafından ne bağlamda olursa olsun poposunun ellenmesine 'babacan adamdır' gerekçesiyle razı olur muydunuz?" ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan, Yargıtay'ın kararının tacizcileri cesaretlendirecek emsal olduğunu belirterek, "Çok değil, 14 sene önceki Yargıtay kararı, sokak ortasında bir genç kadının poposunu elleyen tacizciyi altı ay hapse mahkûm etmişti. Ne oldu da bugün, üstelik altında çalıştığın birisini şikâyet etmek psikolojik olarak çok daha zorken, mağdureye sahip çıkmadınız?

Boşanan kadının çocuğuna babasının soyadının verilmemesine imkân tanıyan, geleneksel aile yapımıza ters düşen Yargıtay kararları bir yandan, tacizcileri mutlu edecek bu kararlar bir yandan... Gidişat üzücü." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...