Sabah yazarı Hilal Kaplan: CHP, FETÖ'nün siyasi ayağıdır

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahmet Altan başta olmak üzere "Taraf'ın tetikçisi" dediği herkese sahip çıktığını, 17-25 Aralık'tan bir hafta önce ABD'ye ziyaret edip, FETÖ'cülerle görüştüğünü belirterek, "Biraz daha geriye sararsak Kılıçdaroğlu'nun ta Ocak 2012'den itibaren "Yargıda ve Emniyet'te cemaat yapılanması var diyemem" veya Nisan 2012'de "Cemaat yapılanması var demek için kanıt lazım" sözlerini buluruz.

Zaten kaseti 2 yıl daha geriye sarsak, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren "kasete" ve onu çekenlere ulaşırız...

O yüzden 17-25 Aralık'tan itibaren FETÖ'ye bayrak açmış AK Parti'ye ve bu mücadeleyi kâh sesi çıkmayana dek miting yapıp FETÖ'yü halkına anlatarak kâh 6 aylık torununun bile olduğu uçakla direnişin merkezine gelip canı pahasına veren Erdoğan'a söyleyecek tek sözünüz olamaz." diye yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andığını anımsadan Kaplan, "Malumunuz Gezmiş ve arkadaşlarını idama götüren kararın altında Erbakan'ın veya Türkeş'in değil ama onlarca CHP'linin imzası vardır.

Nâzım'ı dillerinden düşürmezler ama Nâzım'a 11 dava açan, şiirlerini yasaklayan, kitaplarını toplatan, 35 yıl hapse atan CHP'dir, serbest bıraktıran Adnan Menderes'tir." ifadelerini kullandı.

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