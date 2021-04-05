Sabah yazarı Hilal Kaplan: Biz Türkiyeliyiz, Türkiye'deniz, bunun de demek olduğunu Atatürk maskesi takan NATO'culara da öğretiriz

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, emekli amirallerin yayınladıkları bildiriye ilişkin olarak, "FETÖ'nün TSK'ya sızmaya ve yükselmeye başlaması, AK Parti iktidarından 20 yıl önce başlayan bir süreçtir. Sizin gibiler "irtica" diyerek AK Parti iktidarından önceki 22 yılda TSK'dan binlerce kişiyi dindar olduğu için ordudan atarken, o 22 yılda atılan FETÖ'cü sayısı sadece 400'de kalmıştır.

Peki FETÖ'cüler, adli müşavirlikten emir subaylığına, personel başkanlığından atama dairelerine kadar TSK'nın en önemli kadrolarını doldururken siz ne yaptınız? Ellerinde içki, kollarında başı açık eşleri, evlerinde Atatürk portreleri var diye ayakta uyudunuz." ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan, "NATO'culara geçit yok" başlıklı yazısını, "Biz Türkiyeliyiz, Türkiye'deniz. Bunun ne demek olduğunu FETÖ'cü Amerikancılara öğrettiğimiz gibi gerekirse Atatürk maskesi takan NATO'culara da öğretiriz. Anadilimiz Türkçe ama anladığınız dil neyse o dilden..." ifadeleriyle noktaladı.

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