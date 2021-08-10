Sabah yazarı Hilal Kaplan: Bir dönem halkın kurban derilerine el koyan, fitre ve zekâtlara çöken THK'nın orman yangınlarıyla mücadele gibi bir derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Türk Hava Kurumu'nun Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurdurulduğunu belirterek, ""Kamu yararına dernek" statüsündeki THK'nın ülke çapında bini aşkın gayrimenkulü var. Türk Hava Kurumu Üniversitesi var. Ayrıca 382 şubesi, 6 hava eğitim tesisi ve 5 havacılık okulu bulunan devasa bir yapıdan söz ediyoruz. Ancak THK'nın maalesef adını adeta yolsuzlukla eşanlamlı hale getirmiş yöneticiler zinciri de var.

Dönemin Başbakanı Ecevit, kurumdaki yolsuzluğun ve usulsüzlüğün ayyuka çıkması sonucu Kasım 1999'da tüm yöneticileri görevden aldı ve kayyum atadı." diye yazdı.

THK'nın halkın kurban derilerine el koyduğunu ve öğrencilerden zorla bağış topladığını iddia eden Kaplan, "Muhalefetin gerçekten azıcık utanması olsa, kendi arka bahçeleri haline gelmiş bir kurumun nasıl çürüyüp yozlaştığını bile bile THK'yı ağızlarına almazlardı. Ama altı aylık torununa sigorta yaptıran Kılıçdaroğlu'nun "yolsuzlukla mücadele kahramanı" gibi yutturulduğu güzel ülkemde çok da şaşırmamak lazım." ifadelerini kullandı.

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