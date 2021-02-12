Sabah yazarı Hilal Kaplan: Artık Anayasa Mahkemesi, ışıklarını kapatabilir

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Milletvekilliği bu mudur; gazetecilik bu mudur? Berberoğlu'nu haklı bulan ve Can Dündar'ı serbest bırakan Anayasa Mahkemesi'ne göre budur. Artık Anayasa Mahkemesi, ışıklarını kapatabilir” görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "17 Mayıs 2015'te de Kılıçdaroğlu, beraberindeki Enis Berberoğlu'yla, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı ziyaret etmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dumanlı, CHP liderine ve Berberoğlu'na FETÖ'cü savcının emriyle durdurulan ve MİT mensuplarının yaka paça indirilerek gözaltına alındığı MİT TIR'ları videosunu izletti. Nerden mi biliyoruz? Çünkü Kılıçdaroğlu, ziyaretten iki gün sonra "MİT TIR'ları görüntülerini seyrettim" diyerek kendisi açıkladı: 'Filmleri var, kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim. Dolayısıyla bunların gizlenecek bir yanı yok.' Görüşmedeki diğer CHP'li Berberoğlu, görüntüleri alıp Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a veren kişiydi. Cumhuriyet de CHP eliyle FETÖ'nün verdiği görüntüleri, MİT'in IŞİD'e silah yolladığı şeklinde, 7 Haziran seçimlerinden bir hafta önce servis etti." ifadesini kullandı.

Kaplan yazısında şunları kaydetti:

"Dündar sonradan silahların IŞİD'e yollandığı tezinden geri adım attı. Çünkü Suriyeli Türkmenlere "Arapça Nutuk" göndermekle övünen CHP'nin yalnız bıraktıklarına Türkiye Cumhriyeti'nin sahip çıktıklarını onlar da bal gibi biliyordu. Ama neticede olan oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını sarsmak, MİT'in gizli operasyonunu deşifre etmek, MİT'e operasyon çeken FETÖ'cülerin verdiklerini onların istediği şekilde servis etmek..."

Ne olmuştu?

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararının TBMM'de okunmasıyla, milletvekili hakkını yeniden kazanarak Meclis'e döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin yerel mahkeme tarafından hak ihlaline uğradığı yönündeki kararının ardından Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu.