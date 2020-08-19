Sabah yazarı Hilal Kaplan:  Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından o gün de korkmuyorduk, bugün de

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet gazetesindeki röportajında “Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?” ifadesine ilişkin, “Sadece 13 yıl önce Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından korkan kendileriydi. Biz o gün de korkmuyorduk, bugün de. Kılıçdaroğlu ve ekibi bizi kendisiyle karıştırmasın.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, "Kılıçdaroğlu, geçenlerde işte bu Cumhuriyet gazetesine röportaj verdi ve Gül'ün cumhurbaşkanlığı için ortak aday yapılması ihtimaliyle ilgili aynen şu cümleyi kurabildi: 'Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok (Artık nerden talimat geliyorsa). Olmayan konuda düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal liderliğinde Gül'e karşı korku kampanyasının oyuncularından olan Kılıçdaroğlu'nun bugün birilerini Gül'den korkmakla itham etmesi hakikaten gülünç ötesi..." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Sadece 13 yıl önce Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından korkan kendileriydi. Biz o gün de korkmuyorduk, bugün de. Kılıçdaroğlu ve ekibi bizi kendisiyle karıştırmasın. Biz o gün Gül'ü değil, dindarların kamusal alanda var olabilme hakkını savunuyorduk, bugün de. Gül de bizi kendisi ve ortaklarıyla karıştırmasın. Tehlikenin değil, maskeli balonuzun farkındayız." ifadesini kullandı.

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