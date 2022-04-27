Sabah yazarı: Hiç kıvırmayın, Gezi bal gibi darbeye zemin hazırlamak içindi

Sabah yazarı Melih Altınok, “Hiç kıvırmayın, Gezi bal gibi darbeye zemin hazırlamak içindi” diye yazdı.

Gezi’yi, “turuncu devrimlerin Occupy (işgal) mekaniğinin harfiyen uygulandığı bir süreç” olarak değerlendiren Altınok, “Aranan kıvılcım Taksim Meydanı'nda parladı” dedi. Gezi’de "Mesele ağaç değil ki sen hâlâ anlamadın mı" diyerek seçilmiş, meşru bir iktidara yazılı ültimatom verildiğini savunan Altınok, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şu övgülerde bulundu:

“Erdoğan, yanında kalan birkaç isimle birlikte cesurca direndi. Daha sonra açık darbe girişimi sırasında 15 Temmuz'da sokağa çağıracağı kitleye sürekli tahriklere kapılmamaları konusunda uyarı yaptı. Halktan aldığı yönetme emanetini, sokak kabadayılığına, darbe tehdidine terk etmedi.”

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