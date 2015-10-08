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Politika

Sabah yazarı: Her yerde olduğu gibi Manisa'da da bir 'seçim heyecanı' göremedik

Başbakan Davutoğlu, "7 Haziran seçimlerinde de coşku ve kalabalığı görüyorduk ama bu sefer daha fazla" demişti

08 Ekim 2015 16:02

Sabah yazarı Yavuz Donat, AKP'nin Manisa mitingine ilişkin izlenimlerini yazdı. Donat, "Her yerde olduğu gibi Manisa'da da bir 'Seçim heyecanı' göremedik" dedi.

Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'in haberine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, Samsun ve Erzurum mitingleri sonrası "Bir heyecan, bir seçim havası var. Bu güzel bir şey. 7 Haziran seçimlerinde de coşku ve kalabalığı görüyorduk ama bu sefer daha fazla. Yeni bir heyecan havası var" yorumu yapmıştı

Yavuz Donat'ın Sabah'ta "Heyecan... 'Sıfır'" başlığıyla yayımlanan (8 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Manisa'da olacak... Cumhuriyet Meydanı'nda konuşacak. 
Başbakan'dan önce Manisa'ya geldik. 
"Haylazz"da yemek yedik... "Bıyık Nargile'de" çay içtik. 
Manolya Meydanı'nda, Söğütaltı Kahvesi'nde, Fatih Parkı çevresinde, Beyaz Fil'de,Manisalılar'la sohbet ettik.
Her yerde olduğu gibi Manisa'da da bir "Seçim heyecanı" göremedik.

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